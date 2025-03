Il sogno del Marsala Futsal continua: è finale di Coppa Italia serie B￼

Il sogno del Marsala Futsal 2012 continua. La finale della Coppa Italia serie B vedrà la ‘banda Torrejon’ scendere in campo a Jesi con Futsal Villorba che nella prima semifinale ha sconfitto il Diaz Bisceglie per 3 a 0. Partita più “pasionaria” invece, sul parquet di Falconara Marittima tra il Marsala e il Varese terminata 3 a 4 per gli azzurri.

La partita viene sbloccata nel primo tempo a 3’ dall’inizio da Pierro che mette la sfera in rete in due battute. Pochi secondi dopo Varese gode di un calcio di punizione che, in un botta e risposta con il muro lilybetano, viene calciata in rete al secondo rimpallo da Bergamaschi. Tante le occasioni del Marsala fino al 5’, quando per un’uscita azzardata di Vallarelli, Pierro si stende davanti la porta sguarnita solo che per l’arbitro la palla non viene respinta col petto ma con le mani: è espulsione e calcio di rigore per i varesini, trasformato dal portiere Vergani. E’ 2 a 1. Il Marsala inizia a pressare e al 12’ da rimessa laterale e su un probabile schema, Patti riceve palla che possente indirizza in porta. E’ 2 a 2. Pochi secondi dopo sulla fascia Barroso filtra il pallone ancora verso Patti che trova uno spazio perfetto per il goal del vantaggio. Il Varese è confuso dall’assedio lilybetano. Solo sul finale della prima frazione di gioco il Varese suona la sveglia e Vallarelli si rende protagonista di alcune parate puntuali.

Alla ripresa per un fallo su De Bartoli, il direttore di gara concede il calcio di punizione: Patti prende il palo in pieno e sul rimpallo e Abate che segna il 2 a 4 al 1’. Il Varese però non si lascia piegare facilmente e al 6’ su calcio d’angolo è Cafure che sigla il 3 a 4. Il Marsala inizia a rischiare qualcosina mentre l’avversario cerca di agguantare il pari. Non ci riuscirà. Il Marsala si gode la vittoria e pensa già a domani.