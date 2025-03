L’Handball Erice in fuga, vittoria anche sull’Adattiva Pontinia

Le Arpie allungano le distanze e ipotecano il primo posto finale, a due giornate dal termine della stagione regolare. La posizione di massimo privilegio, nella griglia dei playoff, passerà attraverso la trasferta di Salerno e il confronto casalingo con Brixen. I due punti conseguiti oggi, però, sono di fondamentale importanza. Per la gara odierna, il coach Cristina Cabeza Gutiérrez lascia fuori Maxime Struijs e Alexandra Do Nascimento, scegliendo, come tre straniere, Alexandrina Cabral Barbosa, Daniela Pinto Pereira e Laeticia Ateba.

Inutile nasconderlo: alla vigilia, la gara era temuta. Non tanto per il valore intrinseco (seppur molto elevato) dei due punti in palio, né per il fatto che Pontinia fosse stata l’unica formazione ad aver inflitto una sconfitta in campionato alle Arpie. Piuttosto, la linea d’ombra (del passaggio dall’adolescenza alla maturità di squadra) sembrava ancora da varcare. Almeno in parte. Le risposte ricevute da un pomeriggio già quasi estivo (25 gradi) sono confortanti. Il coach Cristina Cabeza Gutiérrez aveva chiesto sessanta minuti di concentrazione: e sono arrivati tondi tondi, nonostante la mano mancina di Suleiky Gomez avesse smosso qualche timore di troppo in un fiammeggiante inizio di partita (1-3, 4-4, 5-5). Giusto il tempo di bloccare il talento della stessa Gomez e stringere le viti in difesa, la AC Life Style Handball Erice prende a correre e vengono fuori le cose migliori. La professoressa Barbosa ha la bacchetta della direttrice d’orchestra, detta i ritmi e smazza assist, con Ateba e Losio brillanti nelle finalizzazioni. Il primo tempo si chiude sul 14-8, con la chiara difficoltà delle laziali ad andare al tiro, pur possedendo l’attacco più prolifico del campionato. Il secondo tempo consolida le certezze espresse dalla prima parte della contesa. Al 13’, è 17-10, sempre con il totem Daniela Pinto Pereira che protegge la porta in maniera mirabile. Il tentativo estremo di riavvicinamento è vanificato da due incredibili possessi sciupati proprio dalle ospiti in doppia superiorità numerica. Finisce in tripudio per il numeroso pubblico del “Pala Cardella”: ed è giusto così.

La terzino sinistro Bevelyn Eghianruwa dichiara: “Dobbiamo essere soddisfatte della nostra gara. All’inizio, Pontinia ci ha messo in difficoltà. Poi, pian piano, con il passare dei minuti, siamo riuscite a trovare il giusto modo di stare in campo e portare a casa questi due punti fondamentali. Siamo molto contente di poter vivere questa parte della stagione da protagoniste assolute. Oggi, la posta in palio era molto importante e siamo consapevoli di come allenarci forte sia l’unica strada che ci condurrà in fondo nel migliore dei modi”.