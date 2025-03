La Bushido Karate Mazara trionfa ai Campionati Italiani FIK di Udine

Successo strepitoso per l’ASD Bushido Karate Mazara ai Campionati Italiani FIK disputati a Udine lo scorso 15/16 marzo. L’evento, valido per l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano 2025 e per la qualificazione ai Campionati Europei del prossimo ottobre in Polonia, ha visto i talentuosi atleti mazaresi brillare con risultati di prestigio. A distinguersi in particolare sono stati Ignazio e Vito Margiotta, protagonisti assoluti della categoria kumite seniores -75 kg. Ignazio si è laureato Campione Italiano, mentre il secondo posto di Vito gli ha permesso di imporsi nel ranking generale, guadagnandosi così il pass per i prossimi Europei in Polonia con la Nazionale Italiana FIK.

Ottimi piazzamenti anche nel kumite juniores, con Giuseppe Fraterrico e Aurora Biosa che conquistano rispettivamente un bronzo e un argento, confermando il loro talento e la costante crescita sportiva. Sfortunato invece Vincenzo Cristaldi, che ha sfiorato il podio nella categoria kumite seniores +75 kg, perdendo di misura la finale per il terzo posto. I risultati ottenuti a Udine confermano l’eccellente lavoro svolto dall’ASD Bushido Karate Mazara, che si impone sempre come una delle realtà più competitive nel panorama del karate nazionale. Con la qualificazione agli Europei in Polonia, la società mazarese si prepara ora a nuove sfide internazionali, con l’obiettivo di continuare a scrivere pagine di successo nella storia del nostro territorio.