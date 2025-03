L’associazione Sostieni Ucraina dona libri alla Biblioteca “Vito Carvini” di Erice

Ieri mattina, l’associazione Sostieni Ucraina ha effettuato una donazione di 12 libri alla Biblioteca “Vito Carvini” di Erice. I testi, provenienti dalla biblioteca regionale di Leopoli, in Ucraina, saranno liberamente accessibili ai cittadini ucraini che risiedono nel territorio. L’iniziativa, considerato l’ormai ampio numero di ucraini in Sicilia, si propone di favorire l’integrazione culturale e linguistica, ma anche di mantenere viva la connessione con le proprie radici culturali. La biblioteca civica, nei prossimi giorni, registrerà in ingresso i testi che verranno messi a disposizione degli utenti.

Il crescente numero di cittadini ucraini presenti e stanziali sul territorio siciliano, e in particolare nel trapanese, ha messo in evidenza la necessità di rispondere a esigenze culturali e linguistiche differenti. Da un lato, c’è il bisogno di integrarsi in una nuova realtà sociale, dall’altro, si avverte l’esigenza di mantenere i legami culturali e linguistici con le proprie origini, particolarmente importante per i minori e i bambini in età prescolastica, che hanno bisogno di sviluppare un’identità culturale solida sia in italiano che nella loro lingua madre.

I libri donati sono i seguenti: