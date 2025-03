Taekwondo: i mazaresi Quinci e Lucia ai Campionati Italiani Cadetti

E’ stata Roma lo scenario dei Campionati italiani di Taekwondo cinture rosse e cinture nere cadetti maschili e femminili dal 14 al 16 marzo scorso presso il palazzetto dello sport Palatiziano di piazza Apollo d’oro. Cinque i tatami che hanno lavorato a pieno ritmo sotto la direzione dello staff della Federazione Italiana Taekwondo dove atleti di tutta Italia si sono confrontati alla conquista del titolo italiano. I componenti del Team Fighter di Mazara del vallo diretto dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno che hanno partecipato al Campionato sono:

Quinci Ilary categoria – 44 kg cadetti femminile cinture nere – medaglia di bronzo

Lucia Luca categoria – 57 kg cadetti maschile cinture rosse – medaglia di bronzo.

Erika Russo categoria – 47 kg cadetti femminile cinture nere si piazza al quinto posto;

Monachella Adele categoria – 37 kg cadetti femminile cinture rosse si piazza al quinto posto;

Ancora una volta, una trasferta un successo dove si sono messi in luce tante potenzialità tecniche e la continua crescita. E’ sempre una grande emozione per il tecnico Russo Gaspare portare i suoi atleti sui palcoscenici nazionali, formando ed educandoli all’insegna di grandi valori sportivi e umani, trasmettendo la passione per questo sport di origine coreana a giovani atleti che dietro sacrifici si battono per ottenere risultati ed essere le nuove leve del domani.