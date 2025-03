Marsala. Piazza Mameli chiusa, il ponte di via Bottino un continuo via vai: “E’ sicuro?”

I lavori di rinnovo di Piazza Mameli procedono ormai da settimane, comportando la completa chiusura di Porta Garibaldi. Tuttavia, cittadini e turisti sono perplessi a causa della scarsità di informazioni chiare riguardo alle vie alternative per accedere al centro storico. L’unica strada percorribile a piedi e la più vicina è il ponticello in ferro che collega via Sibilla a via Bottino, consentendo l’ingresso in via Garibaldi dal retro del Santuario dell’Addolorata. Il ponte, però, è ormai diventato un continuo via vai non solo di pedoni, ma anche di persone che lo attraversano in monopattino.

Questo ha contribuito all’aumento del fenomeno di ragazzini che, scavalcando le ringhiere, salgono nel vicino bastione Velasco e da lì lanciano oggetti sui passanti, tra cui pietre (alcune anche di grosse dimensioni), arance e persino uova. Un interrogativo però che molti cittadini si pongono, riguarda la manutenzione proprio del piccolo ponte. Con l’aumento del flusso di pedoni che lo attraversano, ci si chiede se i perni siano regolarmente controllati, visto che alcune persone lo percorrono con monopattini e biciclette in modo poco sicuro. Sarebbe opportuno effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni del ponte e garantire la sicurezza dei passanti, tenendo conto dell’altezza (poco più di un paio di metri) dal livello sottostante.