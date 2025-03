Marsala: lanciano sassi dal Baluardo Velasco, colpiti alcuni passanti

Ancora un increscioso episodio nel centro di Marsala. Nella serata di ieri un gruppo di ragazzini ha cominciato a lanciare pietre e sassi dal Baluardo Velasco, verso la via Sibilla. Sgomento tra i passanti che sono stati anche colpiti, fortunatamente non in maniera grave. Ma è chiaro che la vicenda avrebbe potuto assumere contorni ben più preoccupanti, come insegnano altri casi avvenuti in altre città. I cittadini raggiunti dal lancio hanno subito abbandonato il luogo in cui si trovavano per evitare conseguenze peggiori, sconcertati per quanto avvenuto e intenzionati a segnalare l’episodio alle forze dell’ordine.

Purtroppo tutto ciò si inserisce in un clima che è diventato sempre più difficile in città, sul fronte della sicurezza pubblica. Numerosi sono, infatti, i casi di violenza, vandalismo e teppismo che si sono registrati negli ultimi mesi, con focolai diversi che hanno visto la partecipazione sia di ragazzi del luogo, che di immigrati. Quanto avvenuto ieri sera, dunque, conferma la necessità di un maggiore controllo del territorio, ma anche di un ragionamento più ampio sul rispetto verso gli altri che dovrebbe essere un valore centrale nella vita civile di una comunità.