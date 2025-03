Marsala, altro episodio increscioso in via Sibilla: ragazzini colpiscono una donna con un uovo

Ancora un episodio sconcertante si è verificato a Marsala, nella zona compresa tra il Baluardo Velasco e la via Sibilla. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, una donna, intenta a percorrere il ponticello in ferro che collega via Bottino e via Sibilla è stata improvvisamente colpita alla testa da un oggetto. Solo dopo essersi toccata il capo, ha realizzato che si trattava di un uovo lanciato da un gruppo di tre ragazzini.

Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite, ma l’accaduto ha sollevato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. “Ormai sembra che in questa città tutto sia permesso, senza conseguenze”, ha commentato qualche cittadino, venuto a conoscenza della vicenda. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto delle regole di convivenza civile. “Le autorità sono state informate e si spera che episodi di questo genere non rimangano impuniti. È fondamentale sensibilizzare i più giovani al rispetto degli altri e del bene comune, affinché gesti del genere non diventino la normalità”, commenta un cittadino. La vicenda segue di appena 24 ore quanto accaduto sabato sera, quando – come raccontato dalla nostra testata – alcuni marsalesi che si trovavano in via Sibilla sono stati costretti ad allontanarsi dalla zona dopo essere stati colpiti da un lancio di sassi provenienti dal Baluardo Velasco.