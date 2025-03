Il Marsala Futsal vola in semifinale di Coppa Italia, battuto X Martiri per 7 a 3

Il Marsala Futsal 2012 vola in semifinale grazie ad una sofferta ma ampia vittoria contro X Martiri nella prima gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Due squadre di pari serie, con i ferraresi già con la vittoria del Campionato in tasca, che si sono studiate fino al 4’ quando Abate piazza un pallone al bacio per Patti che si lancia sottoporta e sigla lo 0 a 1. Tante le occasioni per parte nel primo tempo. Nella ripresa le formazioni prendono coraggio e sanno dove colpire per fare male all’altro. L’azione corale del X Martiri porta un pareggio di forza con Ansaloni che si gira e sfida Vallarelli vincendo la lotta. E’ 1 a 1 al primo minuto di gioco.

Euforia ferrarese che finisce subito visto che pochi secondi dopo su assist di De Bartoli da una rimessa, la falcata magica di Barroso insacca la sfera in rete. E’ 1 a 2. Al 9’ il 2 a 2 arriva forse per l’eccesso di sicumera del portiere azzurro che lancia la palla addosso ad Ansaloni che intercetta facile e non perdona. Il Marsala sta rischiando troppo e al 10’ ancora Ansaloni con un destro potente si porta a casa la tripletta. Il 3 a 2 durerà molto poco visto che il calcio di punizione di Barroso si infila rasoterra pareggiando. Con il 3 a 4 la musica cambia, X Martiri perde palla e De Bartoli approfitta della ghiotta occasione e non se la lascia scappare. Mancano 4 minuti alla fine e, si sa, nel Calcio a 5, può accadere di tutto: dopo un volo di Vallarelli che salva tutto, i ferraresi perdono di nuovo palla e, come l’azione precedente, è ancora De Bartoli che, da vero furetto, la strappa e la fotografa in rete al 19’. Gli azzurri giocano a memoria e i compagni lanciano lo spagnolo in porta per il 6 a 3. A 19’’ secondi dal termine del match, è Sanalitro che chiude la partita consegnando il risultato di 3 a 7 e il passaggio della squadra in semifinale.

Negli altri campi, il Futsal Villorba ha vinto sul Mernap Faenza per 6 a 2, mentre il Cures ha pareggiato nei tempi regolamentari 2 a 2 contro il Diaz Bisceglie ma ai calci di rigore è quest’ultima che avrà la meglio passando il turno. A Falconara Marittima (Ancona) il Marsala Futsal torna a giocare oggi, sabato 22 marzo, alle ore 14 contro Varese C5 che ha vinto 4 a 1 contro Virtus Libera Isola d’Ischia.