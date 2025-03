Da Marsala un campione Italiano di Karate: Marco Di Benedetto

Grandi risultati ottenuti al Campionato italiano per l’ASD Karate Marsala del Maestro Vito Genna svoltisi al Palacarnera di Udine, impianto dedicato al campione di pugilato dei tempi passati, che ha conquistato un oro e due bronzi. Hanno partecipato alla trasferta di Udine: Marco di Benedetto, Helena Marie Gambina, Francesco Pantaleo, Salvatore Errera, Angelo Pizzo, Alex Hug, Sofia Pizzo, Margherita Marchese, Anna Marchese, Simone Barbera, Martina Rizzo e Marilù Pantaleo. Nei veterani un bel bronzo sui Kata (forme) per Pizzo al suo esordio in una competizione importante, mentre il secondo bronzo nel Kumite (combattimento) è stato conquistato da Salvatore Errera con una buona prestazione.

Marco Di Benedetto invece, sbanca Udine e porta a casa un prezioso oro, frutto di un lavoro pianificato negli anni. L’atleta supera tutti gli avversari, alcuni facilmente altri correndo qualche rischio ma alla lunga verrà applaudito dal pubblico per la sua correttezza e tutto il bagaglio tecnico dimostrato, senza ombra di dubbio il più forte della categoria. “Sono particolarmente contento perché solo io so quanto è stata dura arrivarci, quanto ci teneva e quanto ci ha lavorato, finalmente avrà l’ambito scudetto cucito sul karategi che potrà indossare tutto il prossimo anno, per lui motivo di vanto e di orgoglio”, afferma il Maestro Genna. Ora Di Benedetto farà il suo esordio in Grecia con la selezione nazionale che lo porterà a confrontarsi con i migliori karateka del circuito europeo.