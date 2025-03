La Lega Pro a Trapani con l’Integrity Tour: come stare lontani dai criminali

La Lega Pro organizza l’Integrity Tour, un progetto di sensibilizzazione e contrasto alle frodi sportive e match fixing, organizzato da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’Associazione italiana calciatori che ha fatto tappa a Trapani. All’interno della sala stampa “Franco Auci” del Provinciale, il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci, il responsabile Integrity di Sportradar Marcello Presilla e un rappresentante di Aic hanno incontrato i calciatori della prima squadra, mister Torrente e i componenti dello staff tecnico. La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla prima squadra mentre la seconda parte al settore giovanile con la presenza delle formazioni Under 15 e Under 17. Durante l’incontro i club e i tesserati sono stati educati per affrontare i rischi che corrono nel caso in cui vengano a contatto con i criminali: sono stati forniti gli strumenti di conoscenza per decidere cosa e come fare per affrontare tale rischio ed evitare i danni che da esso ne derivano.