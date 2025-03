Sport trapanese a confronto: crisi per il calcio, slancio per il basket

Il panorama sportivo trapanese sta vivendo due realtà decisamente opposte in questo periodo, con il calcio che affonda sempre di più nella crisi, mentre il basket sta vivendo un momento di grande fervore grazie alle imprese della Trapani Shark. Il Trapani 1905 sta attraversando un periodo decisamente negativo, con la quarta sconfitta consecutiva subita in casa, questa volta contro il Giugliano. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 in favore degli ospiti allo Stadio Provinciale. I granata, nonostante il tentativo di recupero, non sono riusciti a mantenere il pareggio dopo l’1-1 di Anatriello, subito sopraffatti dal gol decisivo di Nepi al 55’. La squadra di mister Torrente è sembrata incerta e distratta, specialmente nella fase difensiva, dove la dormita che ha permesso a Del Sole di siglare il gol dell’1-0. I granata non ci stanno e reagiscono subito al 42’: Piovanello parte sulla fascia, perde il pallone, ma la sfera arriva sui piedi di Gennaro Anatriello che con freddezza firma il gol dell’1-1. Al 55’ però, il Giugliano trova il gol della vittoria: Baldé crossa in area e Alessio Nepi è pronto a spingere la palla in rete, firmando il 2-1 per gli ospiti. Il Trapani ha provato a reagire, ma non è riuscito a concretizzare le numerose opportunità create. La situazione, già complicata, si fa sempre più difficile per una squadra che sta pagando carissimo il periodo di difficoltà ma continuando a cercare una soluzione ai suoi problemi.

D’altra parte, la Trapani Shark nel Campionato di Serie A, sorprende tutti con le sue prestazioni. La recente vittoria contro Trieste per 131 a 88, è l’ennesima conferma della forza della squadra granata. Una vittoria che non solo fa bene alla classifica, ma che rappresenta anche una sorta di rivincita per Trapani, dopo la sconfitta subita contro gli stessi avversari in Coppa Italia. Con questo successo, Trapani si è portata a 32 punti, agganciando le capoliste Brescia e Virtus Bologna, con i felsinei che però devono ancora recuperare una partita. Le vittorie della Trapani Shark sono un motivo di orgoglio per tutta la città e i suoi tifosi, che guardano con fiducia al futuro, mentre il calcio dovrà lavorare ancora duramente.