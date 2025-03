Calcio Femminile: la Virtus Marsala vince a casa del Cus Palermo

E’ di 0 a 3 il risultato al termine di CUS Palermo – Virtus Femminile Marsala, gara valevole per la 5° ed ultima giornata per il Girone in Andata di Poule Promozione d’Eccellenza Femminile Regionale. Quinto clean sheet e altri tre punti per la squadra senior di mister Valeria Anteri che martedì 18 marzo allo stadio comunale “Conca D’Oro” di Monreale realizza tre gol, due nel primo tempo grazie prima a Cristina Termine su calcio d’angolo di Arianna Pisciotta e poi a Claudia Musumeci su assist di Malek Bahloul, per chiudere nel secondo tempo ancora con Musumeci servita da Bahloul. Le azzurre marsalesi saranno ancora impegnate questa settimana per aprire il Girone di Ritorno di Poule Promozione, sabato 22 marzo alle ore 18:30 ospiti del JSL al Comunale di Brolo.

TABELLINO DI GARA:

Marcatrici: Termine(13’ pt), Musumeci(44’ pt), Musumeci(4’ st).

Risultato: 0-3

CUS Palermo: La Mantia(P), D’Agostino, Filippone, Maltese, Sclafani, Lo Nano, La Rosa, Federico(Sciortino 42’ st), Catanese, Valenti(Lo Bue 35’ st), Randazzo(Pellegrino 22’ st). Panchina: Pellegrino, Lo Bue, Sciortino, Lo Verso. Allenatore: Salvatore Demma

Virtus Femminile Marsala: Barbara(P),Agozzino(Manuguerra 39’ st), Bahloul(Foderà 26’ st), Bannino, Caporelli, Guzzo, Di Napoli(Pipitone S 34’ st), Musumeci(Tardino 34’ st), Pisciotta(VC)(Agate 1’ st), Pipitone B, Termine(C). Panchina: Giacalone(P), Agate, Manuguerra, Foderà, Pipitone S, Sciacca, Tardino. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Aldo Santoro sezione di Palermo

Note: Ammonite Pisciotta(M)(25’ pt), Maltese(P)(6’ st), Tardino(M)(40’ st), La Rosa(P)(40’ st) ed espulsa Filippone(P)(45’ pt).

Campo da gioco: “Conca D’Oro” Monreale

Resp. Marketing e Comunicazione