Ad Alcamo la consigliera Guggino abbandona l’Aula, tensioni con il Presidente Messana

La consigliera comunale Anna Lisa Guggino ha deciso di abbandonare la seduta del Consiglio comunale di Alcamo nel corso della seduta del 18 marzo. Un segno di protesta nei confronti del Presidente del Consiglio comunale, Saverio Messana. La motivazione alla base della sua decisione riguarda la mancata possibilità di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di Presidente della IV Commissione Consiliare di Studio e Consultazione, che si occupa di tematiche cruciali come l’ambiente, le politiche agricole, la sicurezza, la mobilità urbana, le politiche energetiche, la Protezione Civile, la Polizia Locale e la tutela degli animali.

Secondo Guggino, il Presidente Messana non avrebbe rispettato il suo “... ruolo istituzionale, non trasmettendomi in tempo utile gli atti relativi a un punto all’ordine del giorno che riguardava le politiche energetiche, un tema che rientra tra le competenze della Commissione che presiedo”. La consigliera ha poi dichiarato: “Il Presidente Messana ha ostinatamente rifiutato di inviarmi in anticipo la documentazione necessaria, nonostante la mia funzione di Presidente di Commissione. Un comportamento che non solo non mi ha messa in condizione di lavorare correttamente, ma ha anche mancato di rispetto verso i miei colleghi consiglieri che fanno parte della stessa Commissione“.

Guggino ha anche fatto riferimento a una precedente comunicazione in cui Messana aveva giustificato tale mancanza di collaborazione, dicendo che la situazione era stata gestita “… di intesa con il Segretario Generale del Comune di Alcamo, Vito Antonio Bonanno“. A tale riguardo, la consigliera ha osservato che “… l’inclusione del Segretario Generale in queste comunicazioni è inappropriata, poiché tale figura dovrebbe rimanere estranea alle dinamiche politiche, essendo di natura burocratica“. Inoltre, l’esponente ha voluto sottolineare che, nonostante le sue richieste e il suo impegno, il Presidente del Massimo Consesso Civico alcamese ha inserito ugualmente il punto relativo alle politiche energetiche nell’Ordine del Giorno senza alcuna considerazione per il suo ruolo istituzionale. “Un atteggiamento che denota una mancanza di rispetto e collaborazione da parte di chi invece dovrebbe lavorare per il bene della città“, ha dichiarato continuando: “Un Presidente che non è in grado di gestire con equità e rispetto le dinamiche del Consiglio xomunale, non ha l’indole necessaria per ricoprire un ruolo così delicato“, ricordando come, in passato, il suo voto fosse stato determinante per eleggere Messana a Presidente, ma senza mai ricevere un riscontro positivo o un atto di fiducia.

Infine, Guggino ha annunciato che la documentazione relativa a quanto accaduto sarà inviata all’Assessorato Regionale agli Enti Locali, con l’intento di informare le autorità competenti e la cittadinanza riguardo alla situazione. “Porterò questa comunicazione all’attenzione della Regione, corredata di tutta la documentazione necessaria, per assicurarmi che si comprenda quanto accaduto e le problematiche che ne derivano per il buon funzionamento del nostro Consiglio comunale,” ha concluso la consigliera.