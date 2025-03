“Esiste la primavera?”, dialogo tra arte e poesia a Marsala il 21 marzo

“Esiste la primavera? Dialogo tra arte e poesia” è il titolo della collettiva che si inaugurerà venerdì 21 marzo presso lo studio d’arte di Michaela Di Caprio in via A. Sarzana 32 a Marsala. La mostra, che si inaugurerà non a caso nella giornata mondiale della poesia, nasce dall’idea di mettere in dialogo arte e poesia. Nove artisti del territorio esporranno le loro opere accanto ai testi poetici a cui si sono ispirati. I testi, selezionati in collaborazione con Francesco Vinci, provengono da alcuni tra i maggiori poeti italiani del Novecento (da Giorgio Caproni a Patrizia Cavalli), privilegiando soprattutto quegli autori e quelle poesie che hanno attraversato il tema ‘obbligato’ e sconfinato della primavera con uno sguardo e un linguaggio diversi, al di là dei luoghi comuni, dei riferimenti canonici e delle immagini di repertorio. Nel corso dell’inaugurazione i testi poetici saranno letti da Marinella Casubolo.

Questi gli artisti che esporranno: Susan Abel, Michaela Di Caprio, Deise Luci Figuccia, Delia Garziano, Carlo Pavia, Maria Pia Pellegrino, Marco Rallo, Giuseppina Regina, Aurelio Sarzana. La mostra sarà visitabile fino al 3 aprile, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 10:00, il sabato dalle 16:30 alle 19:00. Per info e prenotazioni visite di gruppo: 329.3758565, dicapriomichaela@gmail.com.