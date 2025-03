Tennis serie C: prima vittoria per il Sunshine di Marsala a Palermo

Convincente successo del Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus nella terza giornata del Campionato nazionale di serie C maschile sui campi del TC Kalaja di Palermo dei maestri Ignazio e Michele D’Amico per 4 a 2. I ragazzi lilybetani sono riusciti ad imporsi nei doppi decisivi dopo che i singolari erano finiti in parità 2 a 2, grazie ai successi di Giuseppe Galfano che dopo aver perso il primo set è uscito fuori alla distanza, e di Enrico Rubino che si è imposto in due set. Grande rammarico per Daniel Franchino che nel singolare è arrivato ad un passo dalla vittoria sprecando un vantaggio di 64 40, nell’ultimo singolare Giorgio Parisi nulla ha potuto contro il fortissimo Michele D’amico.

Nei doppi successo abbastanza agevole in due set della coppia Galfano/Parisi, mentre Franchino/Adamo, quest’ultimo imbattuto in doppio, in un match al cardiopalma dopo aver perso il primo set al tiè break, vincevano il secondo con lo stesso punteggio, imponendosi al super tiè break del set decisivo per 11 punti a 9 dopo aver recuperato uno svantaggio di 5 a 8. Con questa inaspettata vittoria il team marsalese riapre la lotta per la salvezza diretta. Un plauso va ad ambedue le squadre che si sono date battaglia per ben 8 ore senza una minima contestazione, ottima la direzione di gara del Giudice Arbitro Maurizio Parisi. Questi i risultati:

Kalaja Tc Palermo/Sunshine Tc Marsala Morana Salus 2/4

Fontana/Galfano 75 06 36

D’Amico I./Franchino 46 64 64

D’Amico M./Parisi 61 61

Spinelli/Rubino 46 26

D’Amico I. Fontana/Parisi Galfano 46 26

D’Amico M. Tumminello/Franchino Adamo 76 67 911