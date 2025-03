Mountain Bike, Santa Ninfa fa il pieno di partecipanti all’XCO Finestrelle

Il sesto appuntamento con l’XCO Finestrelle di Santa Ninfa ha riscosso un notevole successo. Mentre nel resto d’Italia il clima ha fatto le bizze, uno splendido sole ha accolto i partecipanti alla seconda prova della Coppa Sicilia e del Mediterranea Mtb Challlenge, oltre che del Campionato Interprovinciale Ovest di mountain bike. Sono arrivati da ogni parte dell’Isola per prendere parte alla sfida disegnata all’interno dell’Area Attrezzata Monte Finestrelle, vicino al Parco Natura Avventura. Nella prova principale, quella riservata alle categorie assolute, doppietta del Team Race Mountain con Andrea Virga primo in 56’17” precedendo di 40” il compagno di colori Salvatore Lo Monaco, mentre terzo è giunto Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto), primo U23, a 2’36” davanti a Nazareno Saglibene (Racing Team Agrigento, primo junior) a 2’42” e a Gianluca Spampinato (Madone Racing Team) a 3’40”. Alla junior Sofia Eliotropio Filippi, tesserata per il Probike Erice, la prova femminile in 1h13’34” battendo Federica Occhipinti (Team Race Mountain, prima U23) di 19’39” e Chiara Vitello (Racing Team Agrigento) di un giro.

Questi tutti gli altri vincitori di categoria: Giuseppe Giglia (Team Nibali/ES1), Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team/ES2), Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling/AL1), Giovanni Scarso (Nonsolobike/AL2), Gaspare Domenico Mazzamuto (Hykkara Bike Mtb & Running/JMT), Vincenzo Morko Minasola (Finestrelle Bikers/ELMT), Antonino Analfino (Racing Team Agrigento/M1), Giuseppe Barresi (Team Licari/M2), Libertino La Mantia (Team Radio Vela/M3), Alfio Leonardi (Bike 1275/M4), Paolo Santoro (Team Bike Noto/M5), Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto/M6), Giovanni Lo Coco (Bike Project/M7), Francesco Demma (Trinacria Academy Bike Team/M8), Karla Scalia (Mongibello Mtb/ED1), Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb/ED2), Silvia Gulli (Mongibello Mtb Team/DA1), Elisa Stodiale (Madone Racing Team/DE), Alessandra Tortorici (Jato Mountabikers/MW).

Una giornata di grande sport considerando anche il gran numero di partecipanti con ben 190 arrivati, un responso considerevole e insolito per il panorama regionale considerando soprattutto i tanti giovanissimi al via. Un grazie particolare va al Comune di Santa Ninfa e all’Ars che hanno supportato gli organizzatori del Finestrelle Bikers, come anche a tutte le associazioni che hanno fornito i necessari servi e ai volontari presenti sul percorso. Per il team organizzativo gli impegni però non sono finiti, è già alle porte la Granfondo RWE di Santa Ninfa, programmata per l’1 giugno con la sorpresa del pettorale gratis per la Dolomiti Superbike che andrà a tutti i vincitori di categoria.