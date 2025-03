Ferrovie dello Stato investe sulla Sicilia, da Messina a Marsala oltre 100 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha messo in atto un importante progetto di riqualificazione di alcune stazioni siciliane con lavori che mirano alla riqualificazione del fabbricato viaggiatori, del sovrappasso e al miglioramento dell’accessibilità. Oltre alla stazione di Palermo-Notarbartolo, anche la Stazione di Marsala si rifà il look: i cantieri sul fabbricato viaggiatori e sull’accessibilità sono stati avviati mentre è in corso di realizzazione il nuovo sottopasso di viale Fazio; gli interventi sono finanziati con fondi PNRR. Il dato complessivo dell’investimento in Sicilia per gli interventi nelle stazioni di Acireale, Marsala, Messina, Siracusa, Palermo Notarbartolo e Milazzo è di oltre 100 milioni di euro, il 50% finanziati con fondi PNRR.