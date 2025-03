Coppa Divisione: inarrestabile Marsala Futsal, vince contro Bernalda

Il Marsala Futsal 2012 vola alle Final Four di Coppa Divisione, dopo una grande prova di forza contro il Bernalda Futsal tra le mura amiche del Palasancarlo. I giovani della banda Torrejon superano con una prova maiuscola i pari età e di serie (B, Girone G) vincendo la gara valida per i quarti di finale. Una grande prestazione di squadra dei padroni di casa che hanno condotto la gara dall’inizio alla fine con grande sacrificio e sono riusciti a portare a casa una vittoria importante contro un avversario ostico che non si è arreso fino al finale 7-5. La prima frazione di gioco per il Marsala si chiude sul 4 a 2, con Nikolas Sanalitro in grande spolvero vista la tripletta siglata nei primi 6 minuti dall’inizio del match. Poi è Patti che con un eurogoal pensava di aver chiuso il primo tempo al 15’ ma proprio quando i lilybetani abbassano i toni è lì che l’avversario se ne approfitta: al 18’ arriva Carella trova la porta casalinga e al 20’. Il Bernarda è rimasto col fiato sul collo degli azzurri fino al 6 a 5 a poco più di un minuto dalla fine del secondo tempo, con la ‘banda Torrejon’ che è stata brava a cercare sempre di allontanare il pericolo lucano. Alla ripresa il Bernalda accorcia le distanze con Castano al 3’ e Sarli al 7’, ma Foderà mette a segno in due minuti due reti. Al 16’ sono ancora gli ospiti avanti con Lovecchio ma poi il Marsala Futsal riesce a portare a casa il cammino in Coppa Divisione grazie alla quarta rete di Sanalitro al 20’.

Con questa vittoria gli azzurri si giocheranno le Final Four che si terranno a Cavezzo (MO) il 18 aprile prossimo, annoverandosi tra le 4 squadre più forti d’Italia. Adesso stop al Campionato e spazio alla competizione della Coppa Italia: il 21 marzo alle ore 20 sarà l’X Martiri ad incontrare la formazione di Calcio a 5 lilybetana alle ore 20 per le final eight di Jesi.