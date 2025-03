Torna ad Alcamo la Festa del Cioccolato e del Vino dal 21 al 23 marzo 

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa, che si è svolta al Grand Hotel et Des Palmes di Palermo, la nuova edizione del Ciokowine Fest, la Festa del Cioccolato e del Vino, che si svolgerà ad Alcamo dal 21 al 23 marzo 2025, tra Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti ed il Castello dei Conti di Modica. Giunta alla terza edizione, la manifestazione che ha l’obiettivo di creare e promuovere attività che contribuiscono allo sviluppo turistico di Alcamo, attraverso il vino e il cioccolato, è nata da un’intuizione di Erasmo Longo e Giuseppe Fiore dell’Associazione Sts ed è organizzata oltre che da STS da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Il programma dell’edizione 2025 è ricco di eventi che coniugheranno esperienze eno-gastronomiche, laboratori didattici di cucina e intrattenimento dedicato anche ai più piccoli.

Non mancheranno cooking-show e live-show che esalteranno esperienze legate al mondo del vino e del cioccolato. La manifestazione esalta il gemellaggio tra le Città di Alcamo e Modica che, nell’antichità, facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche la mascotte dell’evento. “A nome degli associati, desidero esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della manifestazione e principalmente un grazie alla Regione Sicilia ed al Comune di Alcamo – ha evidenziato Erasmo Antonio Longo, Presidente dell’Associazione STS nel corso della conferenza di presentazione della manifestazione – In tre anni abbiamo trasformato un evento di carattere territoriale del Comune di Alcamo in un evento di carattere regionale”.

A fargli eco è Giuseppe Fiore, uno degli organizzatori del Ciokowine Fest. “Siamo entusiasti di essere giunti alla terza edizione del Ciokowine Fest, è stato un lavoro di programmazione – ha spiegato Fiore – Mi preme ringraziare i nostri partner istituzionali, a partire dall’amministrazione di Alcamo ed anche gli Assessorati Regionali Attività Produttive, Istruzione e Formazione Professionale, Turismo e Spettacoli, che ci hanno dato supporto, la Camera di Commercio di Trapani e la Union Camere, i nostri partner tecnici e commerciali che ci hanno sostenuto in diversi modi. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che quest’anno hanno accolto con piacere il nostro invito a far parte della nostra manifestazione, non ultimo Peppe Giuffrè, direttore artistico dei cooking show, che è riuscito grazie alla sua disponibilità, alla sua esperienza e professionalità a portare il Ciokowine Fest di Alcamo ad un livello tanto alto da essere considerato un evento di rilievo della Sicilia occidentale. Un altro amico che vorrei ringraziare è Salvatore Peluso, presidente del consorzio tutela del cioccolato di Modica”.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco del comune di Alcamo, Domenico Surdi che ha dichiarato “… è un vero piacere ospitare, per il terzo anno consecutivo, il Ciokowine fest 2025, che rappresenta il punto d’incontro della cultura enogastronomica alcamese e modicana, proponendo una tre giorni, dedicata al famoso vino della nostra Città e al cioccolato più squisito. Tre giorni di appuntamenti ed eventi enogastronomici in centro storico, al Castello dei Conti di Modica e in biblioteca, al Collegio dei Gesuiti, per degustare l’eccellenza alcamese e gustare tante varietà di cioccolato”. Apprezzamento per la manifestazione è stato espresso anche dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Alcamo, Donatella Bonanno: “Il festival di quest’anno, prevede anche molti eventi musicali, saranno presenti anche artisti di strada, sono stati organizzati degli spettacoli teatrali, con un occhio particolare ai giovani e ai più piccoli a cui saranno dedicati momenti di intrattenimento e percorsi educativi”.

La manifestazione da quest’anno ha assunto un respiro regionale grazie anche al supporto di Edy Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive che ha dichiarato: “… il Ciokowine Fest rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare due eccellenze del nostro territorio: il vino e il cioccolato. Questa manifestazione è una celebrazione del gusto e un motore di sviluppo per il turismo e l’economia locale. Alcamo e Modica, con le loro tradizioni enogastronomiche, sono due simboli della Sicilia che produce, innova e accoglie. Come Regione, siamo orgogliosi di sostenere eventi che promuovono il nostro patrimonio agroalimentare, creando opportunità per le imprese, rafforzando l’attrattività del nostro territorio. Iniziative come questa dimostrano che investire nelle nostre eccellenze significa investire nel futuro della Sicilia”.

Il Direttore artistico dei Cooking-show, Peppe Giuffrè ha dichiarato: “Il mio augurio è che questa manifestazione possa viaggiare in giro per l’Italia; io che porto la cucina siciliana in giro per le regioni, spero un giorno di viaggiare con questo brand per tutta l’Italia”. La manifestazione è promossa anche dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione guidato da Mimmo Turano e dall’Assessorato al Turismo Regionale guidato da Elvira Amata. Nel corso della conferenza è stata presentata la mascotte dell’evento che farà da guida ai piccoli che parteciperanno agli eventi. La cerimonia di inaugurazione è fissata per venerdì 21 Marzo alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del comune di Alcamo, alla quale parteciperanno le Istituzioni della Regione Sicilia, di Alcamo ed i nuovi partner della manifestazione la ‘Camera di Commercio di Trapani’, la Confcommercio, la Unioncamere Sicilia, il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP e personalità del mondo della cultura Siciliana.