Nella cappella dell’ospedale di Mazara un altare di San Giuseppe con i ‘panuzzi’

Anche quest’anno, presso la cappella “Gesù confido in te” del presidio ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, è stato allestito l’altare di San Giuseppe con i pani lavorati. I volontari del laboratorio creativo del VOM (Volontari Ospedale Mazara) hanno lavorato per più di un mese per preparare i pani che sono delle vere e proprie opere d’arti: ci vuole pazienza e maestria a trasformare l’impasto in simboli che raccontano la vita di San Giuseppe, della Madonna e la passione di Gesù. L’altare, che nella cappella ha la forma di un tronetto, è arricchito dall’alloro, dai limoni e dalle arance. Si può visitare dal 15 al 21 marzo, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 7,00 alle ore 19,00: vi aspettiamo numerosi.

Mercoledì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, la Santa Messa e benedizione del pane sarà alle ore 9.15 e alle ore 17.30. Dopo la Messa, i volontari della cappella doneranno a tutti i pazienti e al personale dell’ospedale un pane lavorato di San Giuseppe. Grande contributo del panificio di Nicola Bono che ha gentilmente infornato tutti i pani lavorati.