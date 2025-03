L’Handball Erice vince anche a Sassari e allunga la sua striscia di vittorie

Due punti che prolungano la striscia positiva e consentono di rientrare con il piglio giusto nell’atmosfera del campionato. La trasferta di Sassari, vissuta con la giusta concentrazione dalla AC Life Style Handball Erice, costituisce il miglior viatico per le ultime tre giornate di stagione regolare, in cui le Arpie affronteranno tre confronti molto duri: sabato prossimo in casa contro Pontinia, poi in trasferta a Salerno, e infine, ancora al Palazzetto “Pino Cardella”, contro Brixen.

CRONACA

Se era prevedibile che le Arpie trovassero l’abbrivio giusto per vincere una partita con questa differenza di valori fra le due squadre, non era altrettanto scontato che ciò accadesse nel modo giusto dopo la pausa di due settimane. Le ragazze allenata da Cristina Cabeza Gutiérrez (che ha scelto di far riposare Alexandrina Cabral Barbosa e Daniela Pinto Pereira) hanno gestito con autorevolezza i sessanta minuti di gara, creando i migliori presupposti per le tre gare conclusive di stagione regolare. Mattatrice Lucia Dalle Crode, che ha spesso trovato per punire la difesa di casa dalle sue posizioni preferite ed è così risultata miglior marcatrice dell’intero incontro.

LA PARTITA

Lions Sassari-AC Life Style Handball Erice 21-43 (10-22)

Lions Sassari: Poddighe, Obinu, Scanu, Colombo 2, Curreli, Galvez 7, Onesti 1, Doneddu, Zanotto, Mazzitelli 2, Bonnet, Biondi 2, Rivetti, Munoz, Sallami 7, Furesi. All. Florentina Pastor

AC Life Style Handball Erice: Bernabei 4, Eghianruwa 5, Tarbuch 2, Losio 4, Cozzi 2, Struijs 3, Do Nascimento 6, Benincasa, Iacovello, Dalle Crode 8, Di Prisco 1, Pessoa 2, Ateba 6, Ramazzotti. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

Arbitri: Maurizio Anastasio – Mauro Zappaterreno

CLASSIFICA

AC Life Style Erice (*) punti 36

Adattiva HC Pontinia punti 32

Salerno punti 30

Cassano Magnago punti 26

Securfox Ariosto Ferrara punti 23

Brixen punti 20

Casalgrande Padana punti 16

Leno 11

Sirio Toyota Teramo punti 10

Cellini Padova punti 7

Mezzocorona punti 6

Lions Sassari (*) punti 1

AC Life Style Handball Erice e Lions Sassari una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI

La prossima partita di campionato sarà valevole per la nona giornata del girone di ritorno, è fissata per sabato 22 marzo (ore 15) e le Arpie ospiteranno la Adattiva HC Pontinia.