Franco Coppola confermato alla guida dell’Auser provinciale

Il sindacalista Franco Coppola è stato riconfermato presidente provinciale dell’Auser, l’associazione di volontariato e di promozione sociale fondata nel 1989 dalla Cgil e dallo Spi Cgil. Coppola, 70 anni di Marsala, è stato rieletto all’unanimità dal comitato direttivo e sarà il presidente dell’Auser per i prossimi quattro anni. Franco Coppola, sindacalista della Cgil dal 1975 è stato fino al 1978 responsabile della Fillea Cgil alla Camera del lavoro di Marsala. Dal 1979 al 1982 è stato segretario della Camera del lavoro di Mazara del Vallo e successivamente, dell’85 ha assunto il ruolo di segretario della Cgil di Marsala. Nel ’96 viene nominato responsabile del Caaf provinciale mentre dal 2010 è amministratore della Cgil di Trapani.

Durante i lavori congressuali sono stati eletti all’unanimità i componenti del comitato direttivo e i delegati al congresso regionale. A comporre il comitato direttivo sono stati chiamati, oltre a Franco Coppola, Giuditta Petrillo, Vincenzo Russo, Nicolò Anastasi, Sergio Di Simone, Vita Chirco, Giovanni Rondello, Valeria Alestra e Giuseppe Cipolla. I delegati al congresso regionale saranno: Franco Coppola , Giuditta Petrillo e Dino Pisciotta.

“Per i prossimi quattro anni – dice Franco Coppola – l’obiettivo è quello di rafforzare la presenza dell’Auser in provincia di Trapani, aprendo, ad esempio, un circolo ad Alcamo dove al momento non siamo presenti, ma anche in altre realtà del territorio. Per fare ciò occorre un lavoro sinergico con la Cgil e con lo Spi. Inoltre, lavoreremo per rilanciare i circoli già presenti nel territorio coinvolgendo, ancora di più, nelle nostre attività gli anziani, i diversamente abili e i più deboli”.