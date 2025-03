Avviata una raccolta di fondi per riportare a casa il giovane Lamin Fanneh

La comunità di Mazara del Vallo si sta stringendo intorno a Lamin Fanneh, un giovane gambiano, protagonista di una storia particolarmente sfortunata. In seguito al suo prematuro decesso, è stata attivata una raccolta on line per consentire al corpo del giovane di raggiungere il suo Paese.

“Lamin – si legge nel testo della petizione – era un ragazzo Gambiano, arrivato in Italia a soli 15 anni, con in tasca solo sogni e speranze… Lamin ce l’ha fatta, con la sua forza e la sua determinazione aveva costruito il suo futuro. Era riuscito a farsi amare per la sua bontà d’animo e la sua gentilezza, da ogni persona che ha incrociato il suo cammino. Lamin il ragazzo Gambiano diventato italiano, voleva tornare a casa, voleva tornare vittorioso a riabbracciare la sua famiglia! Lamin è morto, adesso deve tornare a casa, ma non sará una vacanza… sarà per sempre… e nonostante con i suoi risparmi avesse comprato, sorridendo, il suo biglietto, adesso quel biglietto non basta più… adesso serve il nostro aiuto per portare Lamin a casa, per portarlo tra le braccia di sua madre…Se riesci sostieni con noi il viaggio di Lamin“.

Al momento sono stati raccolti oltre 6 mila euro.