Scacchi: il marsalese Domenico Buffa eletto nella Commissione Arbitrale Federale

Un traguardo significativo per il movimento scacchistico lilybetano è stato raggiunto con l’elezione del marsalese Domenico Buffa nella prestigiosa Commissione Arbitrale Federale (CAF) della Federazione Scacchistica Italiana (FSI). L’assemblea annuale degli arbitri, tenutasi ad Imola, ha visto Buffa non solo entrare a far parte della CAF, ma anche assumere il ruolo di segretario, un segno tangibile della fiducia riposta nelle sue capacità. L’elezione di Buffa rappresenta il coronamento di un percorso di crescita e dedizione. Dopo cinque anni di servizio impeccabile come Fiduciario degli Arbitri per la Sicilia, Buffa ha dimostrato una leadership forte e una profonda conoscenza del mondo arbitrale. La sua nomina alla CAF, la prima volta nella storia per un arbitro siciliano, insieme a figure di spicco come Franco De Sio (eletto Presidente della CAF), Antonella Lay, Mauro Doppioni e Mario Held, rafforza ulteriormente la presenza di dirigenti siciliani negli organi decisionali della FSI.

Questo successo è un ulteriore segnale della vitalità del movimento scacchistico Siciliano, che continua a esprimere talenti e figure di riferimento a livello nazionale. La delegazione siciliana presente all’assemblea di Imola, “la più numerosa tra tutte le regioni”, ha dimostrato compattezza e un forte sostegno a Domenico Buffa, sottolineando l’unità e la determinazione della comunità scacchistica siciliana. Inoltre, l’assemblea di Imola ha visto un altro motivo di orgoglio per la Sicilia: la promozione ad Arbitro Nazionale del palermitano Benedetto Galante. Questo riconoscimento va ad arricchire la già consistente “famiglia” degli arbitri siciliani, confermando l’alta qualità della formazione arbitrale nell’isola in massima parte tenuta dallo stesso ormai ex Fiduciario Buffa. L’elezione di Domenico Buffa e la promozione di Benedetto Galante sono segnali incoraggianti per il futuro degli scacchi in Sicilia. Questi successi testimoniano l’impegno e la passione di una comunità che continua a crescere e a distinguersi nel panorama scacchistico nazionale.