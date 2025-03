Karate: Vito Genna eletto presidente regionale di Federazione

Il Maestro marsalese Vito Genna è stato eletto a Caltanissetta come Presidente Regionale della FIK – Federazione italiana karate. Già Stella al Merito e Maestro del Lavoro, onorificenza ricevuta dal capo dello stato e dal Ministero nel 2017 per i suoi trascorsi lavorativi e le tante iniziative sociali, Vito Genna è anche direttore tecnico dell’A.S.D Karate Marsala che vanta decenni d’esperienza nel settore. Il suo club e i suoi atleti hanno girato e vinto in tutto il mondo, alcuni di essi sono diventati a loro volta ottimi tecnici e insegnano il karate in diverse città Italiane. “Da sempre ho cercato di unificare e promuovere il karate, nei suoi lavori; si pensi allo stage Interfederale in Sicilia dove hanno partecipato tutti i tecnici e cinture nere siciliani, un evento che rimarrà nella storia delle arti marziali. Non per ultimo il Trinacria Cup di Marsala, competizione nazionale ormai giunta alla nona edizione che quest’anno si svolgerà il 4 maggio a Capo Boeo”.