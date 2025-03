All’Istituto “Pipitone” di Marsala Angelo Sicilia racconta Felicia Impastato

L’11 marzo, alcune classi terze della scuola “Pipitone” hanno incontrato Angelo Sicilia, autore del libro “Io, Felicia”, insieme alle docenti di Lettere Veruska Di Girolamo, Melania Milione e Rossana Sparta. Durante l’incontro, si è parlato di memoria, giustizia e resistenza alla mafia, con un focus sulla figura di Felicia Impastato, madre di Peppino, giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978. Sicilia ha raccontato la vita di Felicia, che, nonostante la sua provenienza da una famiglia mafiosa, ha scelto di lottare contro Cosa Nostra per ottenere giustizia per il figlio. L’autore ha enfatizzato l’importanza della sua testimonianza di coraggio e determinazione. Gli studenti hanno partecipato attivamente al dibattito, facendo domande e mostrando interesse per il tema della lotta contro la criminalità organizzata. L’incontro si è concluso con un forte messaggio di memoria, affinché la battaglia di Felicia e Peppino non venga dimenticata. È stata un’esperienza significativa che ha rafforzato l’importanza di educare i giovani alla legalità. L’incontro è stato realizzato grazie al supporto della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Maria Parrinello, e di Anna Rita Calabrese, collaboratrice della Casa Editrice Navarra.