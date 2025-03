Mazara, CIFA colloca un defibrillatore nei pressi del Lungomare Mazzini   ￼

La Confederazione Provinciale CIFA-Sezione Trapani, la confederazione di federazioni autonome, ha consegnato al GAV Caffè di La Rosa & Russo, sito in via SS. Salvatore, nei pressi del lungomare Mazzini di Mazara del Vallo, un dispositivo medico defibrillatore che sarà a disposizione dei cittadini nel caso di emergenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del “Progetto Welfare” promosso dalla Confederazione CIFA, in affiancamento all’Ente Bilaterale EPAR, e realizzata in collaborazione con il Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary Club che si occupa dell’aspetto formativo della stessa iniziativa. Alla cerimonia di consegna del defibrillatore sono stati presenti: il presidente di CIFA Trapani, dott. Gaspare Ingargiola, il past governor del Distretto Rotary 2110, dott. Goffredo Vaccaro, fondatore e presidente onorario della Commissione BLS-D dello stesso Distretto, che da più di 20 anni diffonde la cultura del soccorso. Presente anche il responsabile locale della Commissione Distrettuale BLSD del Distretto Rotary (accreditata presso l’Assessorato Regionale alla Salute), l’istruttore Giuseppe Angileri.

“Questa iniziativa –ha sottolineato Gaspare Ingargiola – rientra in un innovativo sistema bilaterale al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e il benessere della nostra comunità. Si tratta di un dispositivo salvavita che può fare la differenza in situazioni di emergenza, nella fattispecie in caso di arresto cardiaco quando ogni minuto che passa può essere fatale. L’obiettivo è quello di creare dei ‘presidi di sicurezza e salvavita’ nelle Città”. La presenza del defibrillatore semiautomatico esterno, come per quello già collocato all’esterno del Lido Baia Verde, sarà segnalata anche attraverso una apposita app dell’ASP Trapani. Nei prossimi giorni, sempre nell’ambito della stessa iniziativa, un altro defibrillatore sarà consegnato presso un’altra attività mazarese aderente a CIFA Trapani, il negozio Doppelganger, sito in Corso Umberto I.