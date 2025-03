Al Cinema Golden di Marsala 4 proiezioni tra cui un Premio Oscar

Al Cinema Golden di Marsala vasta programmazione cinematografica. Il film di Ozpetek “Diamanti” continua il 14 e 15 marzo alle 21, domenica alle 10.45 e alle 16.30. Il 17 alle 18.30. Il film vincitore di un Oscar come miglior film straniero “Io sono ancora qui” verrà programmato il 14 alle 18.30 (con sottotitoli in italiano), sabato 15 alle 18.30, domenica 16 alle 18.45. Rubens Paiva, ex deputato laburista, vive con la moglie Eunice e i cinque figli a Rio de Janeiro. Il colpo di stato del 1964 lo ha espulso dalla scena politica e ha instaurato una dittatura militare che spaventa.

“We live in time” (con sottotitoli in italiano) fa parte della rassegna di ogni martedì e arriva in sala il 18 marzo alle 18.45. Tobias Durand, lavora per la fabbrica di cereali Weetabix e si trova in strada di sera in accappatoio alla ricerca di una penna per firmare le carte del divorzio. Lei è Almut Brühl, un ex-pattinatrice ora chef in ascesa che l’ha investito. Tra loro nasce una forte attrazione. Infine “Abyss Clean Up”, il documentario sulla pulizia dei mari siciliani verrà proiettato il 19 marzo alle 20.30.