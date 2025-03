Rugby Fenici: l’unione fa la… vittoria contro Catania

Una bellissima vittoria di gruppo quella dei Fenici Under 16 al Municipale “Nino Lombardo Angotta” contro il Cus Catania. Il team, che vede la fusione di tre realtà diverse, ovvero quella dei Fenici di Marsala con il Palermo e il Trapani Rugby, ha vinto 24 a 12 – con 4 mete a 2 – per i padroni di casa contro una squadra molto ostica come quella etnea ma la vittoria più importante, come questo sport insegna, va oltre il campo. “Il nostro obiettivo – affermano i vertici della società guidata dal presidente Moreno Debiasi – si fonda su tre pilastri fondamentali: la sicurezza di tutti i ragazzi, perché ogni atleta deve sentirsi protetto e valorizzato, la crescita tecnica del gruppo in modo omogeneo, perché il rugby è squadra, non individualismo e il divertimento e la libertà di esprimersi perché solo chi gioca divertendosi con passione può davvero migliorare”.