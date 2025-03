Per TrapanIncontra, la poetessa Stefania La Via presenta “Agli orli della notte”

Si apre ufficialmente venerdì 14 marzo la VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna quest’anno dedicata alla saggistica e letteratura femminile contemporanea. Venerdì 14 marzo alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Stefania La Via, insegnante, poeta e vice direttrice dell’archivio storico diocesano di Trapani, che presenterà la sua raccolta poetica “Agli orli della notte”, pubblicata da Pequod. Un’opera di grande intensità emotiva che, attraverso versi raffinati e profondi, trasforma il dolore di un’amicizia perduta in un canto universale d’amore. La poetica di Stefania La Via riesce a trasmutare l’esperienza personale del lutto e della perdita in una riflessione più ampia sulla condizione umana, sulla fragilità dei legami e sulla forza redentrice dell’amore.

Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, l’autrice dialogherà con il pubblico sul processo creativo che ha dato vita alla raccolta, sul potere catartico della poesia e sul valore della parola poetica come strumento di elaborazione del dolore e di ricerca di senso. L’evento inaugura un ciclo di dieci appuntamenti dedicati alla creatività femminile contemporanea, che vedrà protagoniste importanti figure del panorama culturale italiano unite dalla forza delle parole e dalla capacità di trasformarle in mezzi di riflessione, testimonianza e cambiamento. TrapanIncontra, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, è organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, e fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La rassegna si conferma appuntamento culturale significativo per il territorio. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani. Scopri tutti i servizi della biblioteca su bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do?sysb=fardelliana.