Quintessenza Jazz: all’Ariston di Trapani il “Luca Filastro Orchestra”

Stasera, 12 marzo, per la 2ª edizione della rassegna Quintessenza Jazz Trapani al Cine Teatro Ariston sarà la volta di Luca Filastro, pianista, compositore e arrangiatore. La sua ampia attività concertistica in tutto il mondo lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quintetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore. Svariate sono le incursioni negli Stati Uniti, patria del jazz, paese nel quale gode della stima di molti dei migliori musicisti attivi sulla scena. Il trio composto dal pianista Luca Filastro, il contrabbassista Vincenzo Florio e il batterista Andrea Nunzi, fonda le sue radici nel solco della tradizione dei grandi trii della storia del jazz. La band propone un repertorio di arrangiamenti di famosi standard e brani originali. Il concerto si terrà il 12 marzo alle ore 21.