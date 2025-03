Marsala: ecco l’itinerario della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo

Ha portato non poco stupore l’annuncio da parte della Confraternita di Sant’Anna di una radicale novità per quanto riguarda la Processione del Giovedì Santo che quest’anno si dipanerà nelle strade marsalesi il 17 aprile prossimo: la processione dei figuranti uscirà dalla Chiesa di Piazza Carmine e non dalla Parrocchia originaria interessata da lavori di restauro. Adesso la Confraternita ha anche reso note le strade che attraverserà la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo che narra gli ultimi giorni di vita di Gesù di Nazareth. Tra le vie, alcune nuove quest’anno, c’è anche Piazza Mameli (Porta Garibaldi), attualmente chiusa per i lavori di rifacimento e della pavimentazione. Ciò vuol dire che l’Amministrazione comunale e la ditta incaricata termineranno gli interventi prima della Settimana della Santa Pasqua (e anche della Processione della Madonna Addolorata che rientrerà nel vicinissimo Santuario). Altra novità l’orario di uscita della processione, non più alle 13 ma mezz’ora prima.

Questo l’itinerario previsto:

Ore 12.30 uscita Chiesa del Carmine – Piazza Carmine – via Garraffa – via Garibaldi – Piazza Mameli – via Vespri – Piazza del Popolo – via Mazzini – via F. Crispi – via Roma – Piazza Matteotti (Porta Mazara) – via XI Maggio – Piazza della Repubblica (Loggia) – via Cammareri Scurti – via Garraffa – Piazza Carmine – rientro Chiesa del Carmine ore 19.

(Area disabili in Piazza del Popolo; area parcheggio Mercato Ittico Lungomare Colonnello Maltese)