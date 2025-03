La Processione del Giovedì Santo di Marsala quest’anno uscirà dalla Chiesa del Carmine

La Confraternita di Sant’Anna comunica che dal prossimo 10 marzo 2025 inizieranno le iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù. Le iscrizioni si riceveranno presso la segreteria della Confraternita sita in Via XIX Luglio n° 81 (accanto la Chiesa di Sant’Anna), dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Chi intende iscriversi dovrà essere munito di documento di identità e fototessera. Il termine ultimo per iscriversi è il giorno 4 aprile 2025.

Inoltre la novità più eclatante: essendo chiusa la Chiesa di Sant’Anna per lavori di restauro e manutenzione straordinaria, quest’anno la Sacra Rappresentazione uscirà dalla Chiesa del Carmine sita in Piazza Carmine. Prossimamente sarà comunicato l’itinerario.