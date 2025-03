La filosofia di strada, ‘lezio’ del professore Davide Valenti a Mazara del Vallo

Domenica 16 marzo, alle ore 11 , in Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, un professore di filosofia spiegherà a studenti e presenti, come trovare la verità e la felicità secondo i filosofi greci. In realtà si tratta di una lezione interattiva nella quale gli spettatori vengono stimolati a partecipare attraverso domande e discussioni aperte. La filosofia di strada nasce il 22 settembre del 2024 quando Davide Valenti, artista visivo e insegnante di storia e filosofia, si iscrive nelle liste degli artisti di strada di Milano e inizia a esibirsi in Piazza Affari con lavagna e microfono. Forse Valenti si annoiava, forse una persona che si occupa di filosofia non prova piacere nelle comuni distrazioni mondane, forse è semplicemente il suo modo di stare nel mondo. Queste e altre motivazioni vengono date ai giornali e alle radio nazionali che lo intervistano.

Dalle vacanze di natale 2024, il professore decide di rimanere in Sicilia per un tour nelle principali città dell’isola. Dopo aver portato le sue lezioni in locali e teatri di Agrigento e Palermo, torna in piazza a Mazara grazie all’interessamento dell’operatore culturale Franco Sferlazzo e dell’assessore alla cultura Germana Abbagnato. La filosofia di strada si caratterizza per l’esperienza e la connessione che crea tra i partecipanti. È rivolta a chi vuole sentire più che sapere, a chi ha il desiderio di conoscere davvero sé stesso. Dopo Mazara, Valenti sarà di nuovo a Palermo, il 22 marzo, presso i Teatri Alchemici (cantieri culturali), e il 6 aprile in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo. Tutte le informazioni sul profilo instagram @matteodavidevalenti e sul sito www.davidevalenti.it .