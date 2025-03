L’Avellino batte in casa un Trapani spento per 2 a 0

Altra batosta per il Trapani 1905 sul campo dell’Avellino. Termina 2-0 nella sfida valida per la 31ª giornata del Girone C di Serie C. La formazione campana segna con due reti per tempo, mantenendo il controllo del match e concedendo poche opportunità agli avversari. I padroni di casa partono subito bene e al 16′ sfiorano il vantaggio con Patierno che colpisce il palo. Gli ospiti risponde al 22’ con un colpo di testa di Malomo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il tentativo si spegne sul fondo. Al termine della prima frazione arriva la rete dell’Avellino: Panico calcia dal limite, il pallone viene deviato da Sabatino e termina in rete al 42′. I granata non riusciranno mai a rialzarsi e ad essere pericolosi. Così nella ripresa l’Avellino piazza il secondo goal che chiude la partita: al 59’ Lescano riceve un pallone preciso da Rocca, controlla e batte il portiere con un tiro angolato e nel finale spazio per un altro pericolo nella difesa del Trapani.

Tabellino di gara:

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano (86′ Frascatore); Rocca, Palmiero (65′ Palumbo), Sounas (73′ Armellino); Panico (86′ Russo); Patierno (73′ D’Ausilio), Lescano. A disposizione: Marson, Todisco, Tribuzzi, Cionek, Zuberek, Mutanda. All. R. Biancolino.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Zappella, Malomo, Sabatino (72′ Mulè), Benedetti; Ruggiero, Toscano, Carraro (72′ Verna); Piovanello (65′ Daka), Anatriello (65′ Stensrud), Ciuferri (83′ Ongaro). A disposizione: Barosi, Salamone, Segberg, Sciortino, Silvestri, Liotti, Ciotti. All. V. Torrente.

MARCATORI: Panico (A), Lescano (A).

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1.

ASSISTENTI: Francesco Tagliaferri di Faenza e Pierpaolo Carella di L’Aquila.

QUARTO UOMO: Valerio Vogliacco di Bari.

AMMONITI: Sabatino (T), Palmiero (A), Cagnano (A).

NOTE: Recupero: 2′ pt, 3′ st.