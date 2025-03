Erice: un nuovo capitolo per la realizzazione del campus universitario di San Giuliano

Il Comune di Erice ha sottoscritto nei giorni scorsi il protocollo d’intesa con la Regione Siciliana per la realizzazione del nuovo campus universitario di San Giuliano. Si tratta del “Programma Integrato per il recupero e la riqualificazione delle città” per un importo totale pari ad € 8.922.986,06 (contributo di € 3.918.627,92 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, e compartecipazione a carico dell’impresa promotrice, la 2G Costruzioni, dell’importo di € 5.004.358,14). Il Dipartimento regionale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti ha comunicato di aver verificato la coerenza del progetto esecutivo (e del relativo quadro economico) precedentemente approvato dalla giunta comunale. L’accordo, firmato dalla sindaca Daniela Toscano, è stato dunque inoltrato alla Regione Siciliana per la firma del dirigente generale del Dipartimento, e sancisce un passaggio importante per la nascita di opere che andranno a rispondere alle esigenze abitative e di servizi per gli studenti universitari, integrando il contesto urbano e favorendo la riqualificazione della zona.

Gli interventi, si ricorda, riguarderanno la creazione di un campus nella zona alle spalle dell’Università (nell’ambito della perimetrazione della Zona Franca Urbana) mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di 56 nuovi alloggi a canone sostenibile, la riqualificazione degli spazi pubblici, la creazione di nuove infrastrutture di servizio (locali commerciali, palestre e altri), un’area di parcheggio pubblico e nuova viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione. Dopo un iter, sia urbanistico che architettonico, definito con la deliberazione consiliare n. 152 del 2018 e a seguito della verifica del progetto a cura del gruppo dell’ufficio tecnico del settore 5° del Comune di Erice, certificato ISO 9001:2015, il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della giunta municipale n. 13 del 24 gennaio 2025.

“La sottoscrizione di questo protocollo d’intesa segna un passo importante verso la realizzazione di un’infrastruttura che – afferma la sindaca Daniela Toscano – oltre a rispondere alle necessità degli studenti e del mondo accademico, nonché ad offrire servizi e a favorire l’integrazione tra la vita accademica e quella cittadina, contribuirà in linea generale a migliorare il tessuto urbano di Erice, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla fruibilità degli spazi pubblici, e a riqualificare in maniera più ampia il nostro territorio. È, dunque, un intervento che si inserisce in un processo di modernizzazione che coinvolge tutta la città”.

Il vice sindaco Gianni Mauro prosegue: “Questo protocollo segna l’inizio di un percorso che, con tempi e modalità definite, darà risposte concrete alle esigenze di abitabilità della comunità universitaria. Con questo progetto, intendiamo anche favorire la creazione di spazi pubblici e servizi che miglioreranno la vivibilità di tutta la zona, integrandosi in modo armonico con altri interventi ed opere come, ad esempio, il Giardino dello Sport Falcone e Borsellino. Il campus universitario di San Giuliano è dunque un intervento strategico per il nostro Comune. Non si tratta solo di nuove residenze, ma di un progetto che vuole rispondere a specifiche esigenze legate all’istruzione e alla mobilità, migliorando nel contempo la qualità degli spazi pubblici“.