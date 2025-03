Il Marsala Volley vince e convince in casa contro Crotone

Netta vittoria per la EnoDoro Marsala Volley che batte, nel proprio fortino del Palazzetto dello Sport San Carlo, le calabre della Pallavolo Crotone di Coach Piero Asteriti con il risultato di 3-0 grazie ai parziali 25/22, 25/17 e 25/22. Una sfida a senso unico in cui vi era l’esigenza per le lilibetane di conquistare l’intera posta in palio per dare un segnale rispetto alla volontà di mantenere i piani alti della classifica di questo difficile campionato serie B1 di Volley femminile. E così è stato, al cospetto di tanti tifosi azzurri, che hanno applaudito la performance delle lilibetane, si è potuto assistere ad un netto predominio territoriale del roster condotto da Coach Lino Giangrossi che ha giocato una buona pallavolo e soprattutto bloccato le ambizioni di conquista delle avversarie che sono riuscite a rimanere nel punteggio soltanto nel primo set per poi comunque capitolare appena il roster di casa ha potuto premere sull’accelleratore quel tanto che bastava per assicurarsi la netta vittoria finale.

Anche in questa sfida, ottima la distribuzione del gioco delle tre palleggiatrici marsalesi alternatesi sul 9X9 che hanno portato la propria prima linea a poter esprimere al meglio il gioco d’attacco coinvolgendo massivamente, oltre le bande, anche le centrali. Al fischio d’inizio del Sig. Mallìa, questo lo starting six lilibetano in campo: Grippo al palleggio con Messaggi opposta, Pozzoni e Bondavalli di banda, Zingoni e Cecchini al centro della rete alternate al libero Oggioni. Giangrossi alterna tutte le giocatrici a disposizione rendendo sempre più l’idea a tutti che in questa squadra tutte le atlete potranno dare il proprio contributo in vista del primo obiettivo stagionale: la qualificazione ai play off promozione. Adesso testa al match contro la capolista Fasano che l’EnoDoro Marsala Volley giocherà nuovamente in casa dopo un turno di stop del torneo.

Tabellino di gara:

EnoDoro Marsala Volley – Pallavolo Crotone 3-0 (25/22 – 25/17 – 25/22)

EnoDoro Marsala Volley: Grippo 1, Pozzoni 13, Cecchini 7, Bondavalli 3, Messaggi 14, Zingoni 9, Oggioni (L), Varaldo 4, Caserta 3, Carpio 1, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Pallavolo Crotone: Colò 9, Sturniolo 1, Kus 5, Cesario 7, Franceschini 8, Esposito 8, Maggipinto (L) Bosi, Sudano, Pili ne. Coach: Piero Asteriti; Secondo: Alfredo Argirò.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 4/10, Crotone 6/8 – Muri punto: Marsala 7, Crotone 1 – Ricezione: Marsala 67%, Crotone 37% – Attacco: Marsala 41%, Crotone 32%.

Arbitri: Gabriele Mallìa e Giovanni La Mantia.