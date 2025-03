Il Marsala Futsal fa man bassa ad Alcamo: termina 15 a 0￼

Il Marsala Futsal 2012 ha dominato in quel di Alcamo prendendosi la scena del Girone H in questa 19ª gara di Campionato di serie B e imponendosi contro lo Sporting con un sonoro 15 a 0. Con questa vittoria la ‘banda Torrejon’ mantiene la testa della classifica a pari merito con il Regalbuto che tuttavia deve ancora scontare la giornata di riposo, con 16 vittorie su 17 gare (una sola la sconfitta rimediata sul campo del Mistral Palermo). La prossima gara vedrà gli azzurri sfidare in casa l’Adrano e poi il Campionato si fermerà per consentire alle squadre di giocare la Coppa Italia, competizione che vedrà il Marsala Futsal impegnato nella fase delle Final Eight il 21 marzo ore 20 contro X Martiri.

Primo tempo_ c’è poco da dire di questo match sin dalle prime battute. L’Alcamo fa il suo con doveroso rispetto, ma l’ultima posizione in classifica denota una squadra che cerca pian piano di crescere e che ha trovato un ostico girone al cospetto di squadre molto forti. La prima rete azzurra la mette a segno De Bartoli tutto solo dopo un recupero palla. In questo frangente di gioco, il capocannoniere Israel Barroso sigla la sua tripletta, facendosi trovare sempre pronto sottoporta e sfruttando delle belle intuizioni su schemi attuati in campo. Il goal di Patti ben piazzato in area avversaria, trova la porta dopo un’energica azione corale. La prima frazione di gioco si chiude sul 5 a 0 per il Marsala.

Secondo tempo_ Il Marsala torna in campo inarrestabile, l’Alcamo, in difficoltà, sbaglia troppo e gli azzurri approfittano allungando la serie positiva di differenza reti fatte e subite per cercare un primo distacco dal Regalbuto. L’1-2 tra Pierro e Barroso, con due azioni fotocopia, a parti invertite porta in pochissimi minuti due reti. E’ 7 a 0. Gli ospiti lottano su ogni pallone. Prezioso il contributo di De Bartoli sia come secondo marcatore del girone per il Marsala Futsal sia per la generosità con cui regala assist ai suoi compagni, in questo caso a Patti. I due trovano facilmente più volte la porta alcamese. L’ennesima rete arriva ancora dallo spagnolo che fraseggia col pallone tra i piedi e portandosi in posizione centrale sfonda la rete con un tiro potente. C’è spazio anche per due Under 23 in questo match: Sanalitro intercede un’azione dell’Alcamo portandosi in rete, mentre Gabriele Foderà, il capitano dei più giovani lilybetani – che hanno procurato alla società l’imbattibilità in Coppa Divisione – prima con un bel giro palla batte il portiere che nonostante l’intuizione si lascia scappare la sfera e successivamente chiude il match con la 15ª implacabile rete. Gli ultimi scampoli di gioco vedranno altresì un Barroso solista conquistare la 32ª rete in Campionato.