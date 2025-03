In trasferta contro Gela Basket, il Marsala cede solo nel finale

Pur priva di Miculis (in panchina ma inservibile per infortunio) e con Tartamella a mezzo servizio perché febbricitante, la Nuova Pallacanestro Marsala disputa in trasferta una gara di spessore contro la seconda della classe Gela Basket in una sfida che ha visto i padroni di casa assicurarsi un margine di vantaggio a doppia cifra solo a metà dell’ultimo quarto, con i lilybetani pericolosamente in scia per oltre 35′. Termina 75-58. Nel primo quarto, con Miculis rilevato da Niang e Linares per Donato nel quintetto di partenza, la NPM soffre l’avvio dei gelesi che si portano a +7 a metà tempo con Gaspare Caiola e Kabir, ma a 3′ dalla sirena i ragazzi di Grillo con Stankovic, Niang, Cucchiara e Tartamella dalal lunetta riescono a piazzare il break che porta al primo riposo sul 10-11.

La seconda frazione vede i gelesi allungare a +9 dopo 5′ sul 24-15, ma le triple di Farruggia e i due canestri in contropiede su palla rubata di Stankovic (miglior realizzatore di giornata per la NPM) riportano i marsalesi sul pari a 2′ dal riposo lungo. I fratelli Caiola e Tomic per il Gela Basket fissano il punteggio prima degli spogliatoi sul 33-28. Alla ripresa del gioco Linares accorcia in contropiede, ma i locali riprovano lo strappo con Gaspare ed Emanuele Caiola e Stanic che indovina due volte il tiro dai 6,75. Farruggia e Gentile gli rispondono dalla stessa distanza, mentre i giovani Donato, Stankovic e Linares fanno di tutto per ricucire lo svantaggio che alla sirena è limitato a due lunghezze. Si va all’ultimo riposo sul 52-50. I gelesi riprovano ad allungare in avvio dell’ultimo quarto, ma Stankovic, Linares, Donato e Farruggia mantengono gli azzurri a stretto contatto a -4 fino a 4′ dal termine, quando le triple di Husam e ancora Stanic assicurano ai padroni di casa un certo margine di sicurezza che permette loro di amministrare la gara fino al punteggio finale di 75-58. Nel prossimo turno la Nuova Pallacanestro Marsala sarà impegnata tra le mura amiche del PalaMedipower domenica 16 marzo alle 18:00 contro la capolista Alfa Basket Catania.

TABELLINO DI GARA:

Gela Basket – Nuova Pallacanestro Marsala 75-58

Parziali: 10-11, 23-17, 19-22, 23-8.

Gela Basket: Musikic O., Bernardo, Todorovic 2, Stanic 11, Julakidze 1, Tomic 4, Caiola E. 17, Lombardo, Caiola G. 16, Husam 7, Musikic V. 15, Golubovic 2. All. Bernardo S.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis ne, Cucchiara 2, Donato 6, Linares 6, Gentile 5, Meo, Stankovic 17, Gerardi, Tartamella 4, Niang 5. All. Grillo G.

Arbitri: Cantarella A. e La Spina F. di Giarre (CT)