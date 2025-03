Eccellenza: il Marsala sconfitto a Castelvetrano, l’Accademia Trapani supera gli azzurri in classifica

Il Marsala 1912 non riesce a portare a casa il derby provinciale contro Castelvetrano e, sul campo del “Paolo Marino” esce sconfitto con un netto 3-0. Con Pedalino squalificato e gli assenti per infortunio Agolli, Angileri e Petrucci, Mister Brucculeri ha cercato di sopperire come ha potuto ma la Folgore si è presentata sul proprio manto erboso meglio organizzato avendo così la meglio contro capitan Genesio e compagni. E’ vero anche che la gara è stata da subito segnata da un rigore concesso ai padroni di casa al 2′ del primo tempo e finalizzato da Kamara. Il primo tempo si è chiuso con la rete di Tourè al 35′ e sempre Tourè chiude il tris di reti al 4′ della ripresa da cui gli azzurri, pur cercando di rimettersi in carreggiata, non si riprenderanno. Il Marsala adesso è in 8ª posizione a 34 punti, a superarlo l’Accademia Trapani che ha vinto con un sonoro 5 a 1 contro il Lascari grazie ad una bellissima tripletta siglata da Seckan e dalla doppietta di Barraco. Vittoria invece importante per la Folgore Castelvetrano che così cerca di allontanarsi dalla zona play out. Il San Vito Lo Capo pareggia 3 a 3 in casa contro l’Unitas Sciacca (per i sanvitesi in goal Issah, Balistreri su rigore e Lo Grande) mentre il Castellammare Calcio va sotto di due goal a Piana degli Albanesi contro il San Giorgio.