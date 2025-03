Basket: Trapani fa l’impresa a Reggio, vittoria importante per la corsa play off

La prestazione di Trapani si concretizza in una vittoria fondamentale, ottenuta al termine di una vera e propria battaglia contro una delle dirette rivali nella corsa ai play off. Questo successo consente alla squadra granata di balzare momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa del confronto decisivo di oggi tra Bologna e Trento. La vittoria è indiscutibilmente meritata per la formazione di Repesa, che aveva preso il comando della partita fin dal primo quarto, chiuso con un vantaggio in doppia cifra (10-21), grazie alle giocate brillanti di Notae e alla performance monumentale di Chris Horton. Tuttavia, nel secondo quarto, la Reggiana ha reagito con determinazione, approfittando delle triple di Michele Vitale per ribaltare la situazione e portarsi in vantaggio all’intervallo (42-39). L’inizio del terzo quarto è stato caratterizzato da un parziale di 9-0 da parte di Reggio, che ha incrementato il suo vantaggio fino a +12. Trapani, però, non ha ceduto e, grazie a una straordinaria rimonta dell’ex Galloway, autore di 11 punti nei momenti più cruciali, è riuscita a rientrare in partita.

La decisione finale è arrivata nell’ultimo quarto, quando Trapani ha saputo gestire la fisicità di Reggio, migliorando le proprie percentuali da oltre l’arco e accumulando un vantaggio di 7-8 punti grazie alle realizzazioni di Notae, Alibegovic e Yeboah. Nonostante una tripla di Bradford che aveva riacceso le speranze della Reggiana, a 45 secondi dalla fine Robinson ha messo a segno una tripla fondamentale, sigillando così il risultato. Trapani ha potuto festeggiare una vittoria strameritata, con i suoi straordinari tifosi che, accorsi numerosi (almeno 500) fino a Reggio Emilia, hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo secondo.