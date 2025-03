Jannuzzo in “Recital” in scena all’Olimpia di Campobello

L’attore e commediografo siciliano Gianfranco Jannuzzo, noto per aver recitato accanto a grandi nomi del teatro come Turi Ferro in “Tito Andronico” di Shakespeare e a Valeria Moriconi in “La venexiana”, ma anche per le sue apparizioni televisive insieme a Gigi Proietti, sarà protagonista di “Recital”, spettacolo che andrà in scena venerdì 14 marzo, alle ore 21, al Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara per la rassegna “Il bello di Sicilia 2”.

Lo spettacolo è un one man show in cui Jannuzzo, con uno straordinario senso dell’umorismo, racconta la Sicilia con le sue molteplici contraddizioni, una terra allegra e amara, spensierata e triste. Isola meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva, ma sicuramente ponte per mille culture, capace di dare vita al racconto di tutti gli italiani che sanno ridere di tutto e di tutti, ma soprattutto di se stessi. Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. Sponsor del cartellone artistico è il ristorante “Lo Chalet” di Tre Fontane. Biglietti disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558) oppure al botteghino del teatro. Biglietti on-line sul sito Ticket.it.