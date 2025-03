Rubava dentro una struttura sportiva, arrestato un ericino di 52 anni

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza per furto un ericino di 52 anni.

I militari di Erice e Misiliscemi, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato un mezzo fermo davanti l’impianto sportivo di Contrada Bonacerami che da anni è in disuso.

Approfondito il controllo i militari dell’Arma, notata l’effrazione dello spogliatoio della struttura, hanno sorpreso l’arrestato all’interno del locale intento ad asportare infissi per un danno di circa 10 mila euro. Il 52enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre la refurtiva è stata consegnata al comune di Misiliscemi