Presentata la rassegna TrapanIncontra, dieci appuntamenti nel segno delle donne VIDEO

È stata presentata in mattinata, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani la VII edizione di TrapanIncontra dal titolo “Parole di Donne – Autrici, libri e storie al femminile”, rassegna dedicata quest’anno alla saggistica e alla letteratura femminile contemporanea. Presenti Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani, Rosalia d’Alí, assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Giuseppina Vullo, responsabile della Biblioteca Fardelliana, e Giacomo Pilati, curatore della rassegna.

Da marzo a maggio, dieci appuntamenti con altrettante figure di spicco del panorama culturale italiano, impreziositi da racconti, testimonianze, narrazioni.

Il percorso letterario parte venerdì 14 marzo con Stefania La Via, vicedirettrice dell’archivio storico diocesano di Trapani, con “Agli orli della notte” (Pequod), versi che trasformano il dolore di un’amicizia perduta in un canto universale d’amore.

Lunedì 17 marzo, Antonella Di Bartolo, dirigente dell’I. C. S. “Sperone-Pertini” di Palermo, in “Domani c’è scuola” (Mondadori) mostra il volto di una scuola diversa, in cui un “preside coraggio” può essere capace di trasformare un istituto in catalizzatore di rinascita sociale per un intero quartiere.

Rachele Ferrario, docente dell’Accademia di Brera, collaboratrice del “Corriere della Sera” e Rai Storia, svela lunedì 24 marzo i retroscena de “La contesa su Picasso” (La Tartaruga), disegnando la sfida tra Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli nell’Italia del dopoguerra: due pioniere impegnate a realizzare la prima mostra italiana del grande artista.

Lunedì 31 marzo Milena Palminteri, ex conservatrice d’archivi notarili, con “Come l’arancio amaro” (Bompiani) firma un’opera d’esordio che ha conquistato i lettori italiani grazie a personaggi indimenticabili che affrontano il destino con dolorosa dignità.

Mercoledì 9 aprile, Rosita Manuguerra, favignanese, formatasi alla Scuola Holden, presenta l’uscita di “Malanima” (Feltrinelli), un romanzo di esordio che esplora le profondità dell’animo umano, una storia di formazione, quella di due ragazze, in cui riverbera e si compie il racconto di emancipazione delle loro madri.

La popolare giornalista televisiva Serena Bortone sabato 12 aprile con “A te vicino così dolce” (Rizzoli), dipinge l’affresco di una stagione esistenziale dominata dai sentimenti, ritratto di una generazione che scopre i limiti di una presunta libertà.

Mercoledì 23 aprile, la filosofa Maura Gancitano, riconosciuta da Vanity Fair tra i volti del cambiamento europeo, con “Erotica dei sentimenti” (Einaudi), delinea le sfide contemporanee alle convenzioni sulla normalità emotiva e accompagna alla scoperta della propria unicità.

Domenica 27 aprile, Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani nata a Teheran, racconta “La notte sopra Teheran” (Garzanti), una narrazione autobiografica così vivida da permettere al lettore di immergersi completamente nell’atmosfera iraniana.

Venerdì 9 maggio, Agata Grassi in “Ad ogni modo” (Il Soffio Edizioni), svela una memoria familiare che intreccia vicende personali e fatti storici in un racconto nato per le sue figlie e divenuto testimonianza collettiva.

Il ciclo si conclude venerdì 16 maggio con Ilaria Guidantoni, esperta di cultura mediterranea e traduttrice. La sua opera “Il bacio da sfogliare” (Cinquesensi) traccia un itinerario multidisciplinare attraverso la storia, l’arte, la letteratura e persino la gastronomia, esplorando i molteplici significati del bacio.

TrapanIncontra, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e si conferma appuntamento culturale significativo per il territorio, finestra privilegiata sulla creatività e la sensibilità narrativa femminile contemporanea. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani (https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do).

L’ingresso, con inizio alle ore 18, è libero fino a esaurimento posti.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui profili social ufficiali e il sito web della Biblioteca Fardelliana.