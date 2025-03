Anselmi: “La Commissione Pari Opportunità di Marsala lavora al contrasto della violenza di genere”. VIDEO

Roberta Anselmi, avvocata esperta in violenza di genere e da quasi un anno presidente della Commissione Pari Opportunità di Marsala, in vista della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, traccia un bilancio su quanto è stato fatto sulle tematiche al femminile e sul fenomeno della violenza di genere nel territorio. “Si tratta di un organismo importante per il Comune di Marsala. Il nostro compito è quello di diffondere le parole d’ordine relative all’uguaglianza e al contrasto della violenza sulle donne. La Commissione sta lavorando in sinergia con le istituzioni pubbliche di riferimento – ci dice l’avvocata – Amministrazione e Consiglio comunale. Abbiamo rappresentato la continuazione ideale delle lotte femministe che hanno raggiunto dei risultati fondamentali ma che non devono mai apparire scontati neppure oggi. Continueremo come Commissione, come singole componenti della stessa, in raccordo con l’assessora alle Pari Opportunità Donatella Ingardia e il Consiglio stesso, a portare avanti la nostra mission”.

GUARDA IL VIDEO:

L’avvocata Anselmi ci riferisce di aver trovato ampia disponibilità nei soggetti istituzionali con cui la Commissione ha colloquiato: “Voglio sottolineare – specifica la Presidente – l’ottimo rapporto che si è creato con gli uffici dei Servizi Sociali. Il prossimo 31 marzo terremo a Trapani un evento formativo del quale ci stiamo occupando anche in collaborazione con la dirigenza dell’Azienda sanitaria provinciale e la Procura della Repubblica. Affronteremo in quella sede la tematica della violenza di genere dal punto di vista sanitario. Ci saranno relatrici di spessore ad affrontare una tematica che investe più aspetti, quello sociale, giuridico e sanitario. Abbiamo pensato di puntare l’attenzione sulla violenza sulle donne dialogando ed interfacciandoci con i giovani, cercando di scardinare gli stereotipi di genere. Il cambiamento nasce da una modifica della cultura che, per esperienza, dovrebbe partire dal linguaggio. Quello che veicoliamo è una lingua ancora troppo androcentrica, invece deve essere una lingua che si evolve verso l’emancipazione della donna, una donna che non presta più il fianco al retaggio culturale che la relega a crocerossina o in attesa del principe azzurro”.

Roberta Anselmi è anche rappresentante legale del Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” che in questi giorni ha rinnovato le proprie cariche: “Ringrazio Francesca Parrinello che fino ad oggi ha guidato e dispensato perle di saggezza. Adesso la nuova presidente è Claudia Simonetto. Una prima iniziativa intrapresa questo 8 marzo, oltrepassando le tradizionali marce, è quella di inserire con il loro consenso, in alcuni posti chiave della città come le farmacie e i supermercati, delle cassette all’interno delle quali le donne in maniera anonima potranno scrivere in bigliettini i loro problemi”. I contenitori verranno corredati dal numero 800.300.006, avranno il nostro aiuto. Oppure possono scriverci a casadiveneremarsala@gmail.com. Chi vuole contattare le operatrici antiviolenza può farlo attraverso lo Sportello Antiviolenza presso la Procura di Marsala attivo il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11.