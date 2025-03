A Mazara cresce il Taekwondo, piccoli campioni crescono

Negli ultimi anni, il Taekwondo a Mazara del Vallo ha conosciuto una crescita straordinaria, con un aumento significativo del numero di iscritti, a partire dai più piccoli. Questo sport, che fonde disciplina, tecnica e forza di volontà, sta conquistando sempre più giovani, grazie anche alla qualità e all’impegno delle società sportive locali. Il 1° marzo scorso, Mazara del Vallo è stata teatro dell’Open “Piccoli e Grandi Campioni Taekwondo”, una manifestazione che ha coinvolto atleti di tutte le età e livelli, dalla cintura bianca ai più esperti. Il Palasport cittadino ha ospitato un evento che ha messo in luce il talento dei giovani praticanti, unendo sport, passione e spirito di comunità. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di ben 24 società sportive e circa 500 atleti provenienti da tutto il territorio provinciale e regionale.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Fighter Taekwondo Sicilia in collaborazione con i maestri Russo-Cutugno e sotto l’egida della Federazione Sportiva FITA Sicilia. Questo tipo di manifestazioni non solo celebra i risultati sportivi, ma alimenta anche un sano spirito di competizione, contribuendo a rafforzare la cultura del Taekwondo in tutta la regione.

ASD Scuola Taekwondo – Team Angileri

Un grande protagonista di questa crescita è senza dubbio l’ASD Scuola Taekwondo del Team Angileri, che sta facendo parlare di sé per gli straordinari successi raggiunti dalle giovani promesse mazaresi. Solo nell’ultimo mese, gli atleti sono stati impegnati in numerose competizioni in Calabria, in Sicilia e all’nsubria Cup a Busto Arsizio (VA). Un vero e proprio trionfo è arrivato alla Dream Cup di Barcellona Pozzo di Gotto, dove i talenti mazaresi hanno brillato con 4 medaglie d’oro, conquistate da Umberto Marrone, Andrea Sossio, Karol Maria Bertolino e Alice Vruna. Due medaglie d’argento portate a casa da Andrea Norrito e Natalie Foderà e due di bronzo da Ivana Cancemi e Marta Vassallo. A questi successi si sono aggiunti altre due medaglie di bronzo all’Insubria Cup, conquistate da Elena Certa e Daria Pugliese. e aspettative sono alte per i prossimi impegni, in particolare per Alice, Elena e Karol, che il 14 marzo 2025 si preparano ad affrontare il campionato nazionale, con l’obiettivo di conquistare il titolo italiano. La strada non sarà facile, ma con la preparazione e l’entusiasmo che li contraddistinguono, questi atleti sono pronti a dare il massimo, portando ancora una volta alto il nome di Mazara del Vallo nel panorama del Taekwondo.