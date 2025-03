Che fine ha fatto il Corso di Laurea in Enologia a Marsala?

Che fine ha fatto il corso di laurea in Enologia e Vitivinicoltura che da circa due anni è stato trasferito da Marsala a Trapani? Se lo chiedono in tanti e se lo chiede anche l’ex sindaco lilybetano Alberto Di Girolamo: “L’attuale primo cittadino più volte ha promesso che presto il corso universitario sarebbe ritornato ma non si hanno notizie, nemmeno della ristrutturazione dei locali di palazzo Genna Spanò in via Frisella, la struttura che avrebbe dovuto riaccoglierlo a settembre scorso. Anche di tutti gli altri corsi che aveva promesso, come Infermieristica, non si vede nemmeno l’ombra. Quale futuro per questa città, quando si perde anche quello che da anni c’era e funzionava? I corsi di laurea, creano opportunità per tanti giovani di frequentare l’università, di laurearsi e di trovare un lavoro più facilmente, ma anche di attrarne altri provenienti da province vicine, di alzare il livello culturale dell’ambiente e di creare un indotto non indifferente”.