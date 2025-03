Tasse, tasse e ancora tasse: Enzo Amato diventa virale anche in Rai. VIDEO

Tasse tasse e ancora tasse. Non c’è molto da riderci sopra. Però il comico marsalese Enzo Amato è riuscito a catturare quell’ironia sottile tanto da far diventare virale uno dei suoi classici video social. Ieri su Rai Radio Uno e oggi su Raitre, ad apertura della trasmissione Re-Start, il video di Enzo Amato che telefona lamentando il pagamento di tasse sotto forma di prodotti di prima necessità, case e bollo auto è il ‘prologo’ per parlare, appunto, di quanto la tassazione in Italia sia gravosa.

GUARDA IL VIDEO: