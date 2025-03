“Galà Athena” al Palacardella di Erice, serata di grande kick-boxing

Serata di grande kick-boxing quella che oggi, sabato 1 marzo andrà in scena, dalle ore 19:00, al Palacardella di Erice, teatro della quarta edizione del “Galà Athena” con ben venti incontri di cartello in programma delle discipline K1 e Muay Thai. Italia contro Malta. Sarà questo il leit motiv dell’atteso evento, che vedrà contendersi la scena atleti dei rispettivi paesi del mediterraneo, con la bellezza di sette incontri PRO che, unitamente a quelli dilettantistici, aumenteranno i decibel della contesa, che, tra gli altri, vedrà in palio nientedimeno che il titolo ISKA World Featherweight Muay Thai (57 Kg), tra l’italiano Giuseppe Gennuso ed il francese Ismail Staub.

«Siamo onorati di essere riusciti a portare a Trapani un evento di simile portata, che nella serata dell’1 febbraio vedrà la nostra città grande protagonista, con diversi match di altissimo livello e, su tutti, un titolo mondiale» – dichiara il Maestro Nicola Serra, – «Mi aspetto un Palacardella gremito in ogni ordine di posto, perché la partecipazione in massa ripagherebbe tutti noi di uno sforzo organizzativo assolutamente immenso».

«Finalmente ci siamo» – le parole del Maestro Viola Serra, «perché tra poche ore andrà in scena una competizione senza precedenti. Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto in questa “follia” che, ne siamo certi, si rivelerà più che all’altezza delle grandi aspettative. Formuliamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti in gara e soprattutto ai nostri ragazzi che, con tanto impegno, si sono allenati per vendere cara la propria pelle».

Dulcis in fundo, domenica 2 marzo andrà, invece, in scena, il quinto Trofeo Athena, che nell’ambito delle discipline del contatto leggero, vedrà come ogni anno protagonisti atleti giovanissimi fino ad arrivare ai più grandi.

Il match più importante sarà quello di apertura, sotto l’egida della Global Boxing Italia, che vedrà protagoniste due giovani promesse.